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Боно стал первым африканским вратарём, сыгравшим три сухих матча на одном ЧМ

Боно стал первым африканским вратарём, сыгравшим три сухих матча на одном ЧМ
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Сегодня, 10 декабря, на стадионе «Эль-Тумама» прошёл матч четвертьфинала чемпионата мира, в котором играли сборные Марокко и Португалии. Финальный свисток Факундо Тельо зафиксировал сенсационную победу марокканцев со счётом 1:0.

Голкипер марокканцев Яссин Боно стал первым африканским вратарём в истории, сыгравшим три сухих матча на одном чемпионате мира. Он сохранил ворота в неприкосновенности в матчах со сборными Хорватии, Испании и Португалии. Сегодняшняя игра стала для Боно 50-й в футболке сборной Марокко.

В полуфинале чемпионата мира — 2022 Марокко сыграет с победителем пары Англия — Франция. Матч между этими командами состоится сегодня, начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

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