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Англия — Франция 2:1, результат матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 10 декабря 2022 года

Сборная Франции обыграла Англию и вышла в полуфинал чемпионата мира
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10 декабря состоялся заключительный матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором играли сборные Англии и Франции. Команды встретились на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Вилтона Сампайо прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Французы сумели забить быстрый гол: на 17-й минуте после паса Антуана Гризманна полузащитник Орельен Тчуамени решился на мощный удар низом с 25 метров — 1:0. Через восемь минут судьи не назначили пенальти за фол на Гарри Кейне после просмотра повторов.

Команда «трёх львов» сумела сравнять счёт только на 54-й минуте с 11-метровой отметки (пенальти был назначен за фол на Букайо Саке) – отличился Гарри Кейн. На 78-й минуте «трёхцветные» снова вышли вперёд – на этот раз гол забил Оливье Жиру, точный пас ему отдал Антуан Гризманн. На 84-й минуте Гарри Кейн не сумел реализовать пенальти, пробив сильно выше ворот Уго Льориса. В оставшееся время англичане счёт сравнять не смогли, и после финального свистка победу праздновала французская сборная — 2:1.

В полуфинальном матче чемпионата мира Франция встретится с Марокко. Игра состоится 14 декабря, начало – в 22:00 мск.

ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/4 финала
10 декабря 2022, суббота. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Франция
0:1 Тчуамени – 17'   1:1 Кейн – 54' (пен)   1:2 Жиру – 78'
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