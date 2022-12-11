Мейра: мы в Португалии хотим, чтобы Роналду продолжал играть за сборную

Бывший футболист «Зенита» Фернанду Мейра заявил, что хотел бы, чтобы нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду продолжал карьеру в национальной команде.

«Это конец карьеры для Роналду в сборной Португалии? Я не знаю. Роналду — фантастический футболист, лучший игрок, выступавший когда-либо, по моему мнению. Конечно, для нас это большое расстройство, что сборная Португалии вылетела с таким поколением, Роналду мог выиграть чемпионат мира. Но футбол есть футбол, Роналду всегда будет лучшим, мы уважаем его.

Надеюсь, что он будет играть несколько лет, надеюсь, что и в сборной тоже. Это наш лидер и капитан, не знаю, что будет в будущем. Но мы все хотим, чтобы Роналду играл как можно больше, забивал много мячей и бил рекорды. Для нас всегда удовольствие, что такой игрок, как Роналду, играет в нашей сборной», — приводит слова Мейры ТАСС.

Сборная Португалии вылетела с чемпионата мира 2022 года в Катаре, потерпев поражение в четвертьфинале от команды Марокко (0:1). 37-летний Криштиану Роналду перед стартом турнира заявлял о том, что этот мундиаль станет последним в его игровой карьере.

Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии