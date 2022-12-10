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Криштиану Роналду вылетел со сборной Португалии с чемпионата мира-2022 в Катаре, что пишут болельщики, реакция

«Это карма». Как болельщики во всём мире отреагировали на вылет Роналду с ЧМ-2022
Михаил Рождественский
Криштиану Роналду
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Фанаты считают, что у Криштиану ещё есть вариант, как выиграть первенство планеты в будущем.

Чемпионат мира в Катаре завершился для Криштиану Роналду неутешительным образом. 37-летний форвард провёл пять матчей (три – с первых минут), забил один гол и не был главной угрозой сборной Португалии. Игра Роналду была далека от идеальной. Болельщики по-разному отреагировали на очередную неудачу Криштиану на ЧМ.

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Реакция фанатов на вылет Криштиану Роналду со сборной Португалии с ЧМ-2022

@Coolsteves1: «Видели «нырок» Роналду в матче с Ганой? Это карма».

@lamaijazkhan: «Криштиану, ты чемпион. Твоё путешествие вдохновило миллиарды людей. Ты герой и всегда им будешь. Будь счастлив и продолжай быть примером для нас. Надеюсь, скоро снова увидим тебя на поле».

@apkewaalid: «Величайший футболист всех времён. И ничто не сможет это изменить!»

@madcl0uds: «Роналду не заслужил такого поражения. А вот тренер точно заслужил».

Криштиану Роналду и Фернанду Сантуш

Криштиану Роналду и Фернанду Сантуш

Фото: Michael Steele/Getty Images

@Greenle91468589: «Роналду должен сидеть в запасе. Его ноги уже не те, и он больше не может играть на топ-уровне».

@GhOst1YYY: «Роналду всё ещё лучший. Его статистика лучше, чем практически у всех футболистов в мире».

@factualfiction6: «Роналду выиграет чемпионат мира для Португалии в качестве тренера».

@edreeskakar: «По-настоящему жаль, что Роналду завершит карьеру без трофея чемпионата мира. Он определённо заслуживал его».

@rth_008: «Слёзы Роналду — самое яркое впечатление в моей жизни».

@arham_khan_12: «Конец прекрасной эпохи. Спасибо тебе за всё. Я люблю тебя, Криштиану».

Криштиану Роналду убийственно жаль. Мечта фантастического футболиста разбита вдребезги Криштиану Роналду убийственно жаль. Мечта фантастического футболиста разбита вдребезги

@b1tDev: «Я фанат Месси, но мне грустно видеть это. Я бы никогда не захотел себе характер, как у Роналду. И всё же у него многому можно поучиться. Великий победитель, воплощение усердной работы и один из лучших футболистов, которых я вообще видел».

@ParvezA15408699: «Потеря сына, предательство со стороны тренера в клубе, потеря места в составе по решению тренера сборной. Ни один футболист не прошёл через такие испытания, как у Роналду. Тяжело смотреть на слёзы величайшего и осознавать, что это его «последний танец».

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