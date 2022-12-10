«Это карма». Как болельщики во всём мире отреагировали на вылет Роналду с ЧМ-2022

Чемпионат мира в Катаре завершился для Криштиану Роналду неутешительным образом. 37-летний форвард провёл пять матчей (три – с первых минут), забил один гол и не был главной угрозой сборной Португалии. Игра Роналду была далека от идеальной. Болельщики по-разному отреагировали на очередную неудачу Криштиану на ЧМ.
Реакция фанатов на вылет Криштиану Роналду со сборной Португалии с ЧМ-2022
@Coolsteves1: «Видели «нырок» Роналду в матче с Ганой? Это карма».
@lamaijazkhan: «Криштиану, ты чемпион. Твоё путешествие вдохновило миллиарды людей. Ты герой и всегда им будешь. Будь счастлив и продолжай быть примером для нас. Надеюсь, скоро снова увидим тебя на поле».
@apkewaalid: «Величайший футболист всех времён. И ничто не сможет это изменить!»
@madcl0uds: «Роналду не заслужил такого поражения. А вот тренер точно заслужил».
Криштиану Роналду и Фернанду Сантуш
Фото: Michael Steele/Getty Images
@Greenle91468589: «Роналду должен сидеть в запасе. Его ноги уже не те, и он больше не может играть на топ-уровне».
@GhOst1YYY: «Роналду всё ещё лучший. Его статистика лучше, чем практически у всех футболистов в мире».
@factualfiction6: «Роналду выиграет чемпионат мира для Португалии в качестве тренера».
@edreeskakar: «По-настоящему жаль, что Роналду завершит карьеру без трофея чемпионата мира. Он определённо заслуживал его».
@rth_008: «Слёзы Роналду — самое яркое впечатление в моей жизни».
@arham_khan_12: «Конец прекрасной эпохи. Спасибо тебе за всё. Я люблю тебя, Криштиану».
@b1tDev: «Я фанат Месси, но мне грустно видеть это. Я бы никогда не захотел себе характер, как у Роналду. И всё же у него многому можно поучиться. Великий победитель, воплощение усердной работы и один из лучших футболистов, которых я вообще видел».
@ParvezA15408699: «Потеря сына, предательство со стороны тренера в клубе, потеря места в составе по решению тренера сборной. Ни один футболист не прошёл через такие испытания, как у Роналду. Тяжело смотреть на слёзы величайшего и осознавать, что это его «последний танец».
- 11 декабря 2022
-
00:09
-
00:03
-
00:01
-
00:01
- 10 декабря 2022
-
23:45
-
23:42
-
23:39
-
23:35
-
23:25
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:15
-
23:14
-
23:10
-
23:05
-
22:51
-
22:49
-
22:45
-
22:39
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:20
-
22:18
-
22:07
-
22:06
-
21:56
-
21:56
-
21:44
-
21:31
-
21:30
-
21:19
-
21:14