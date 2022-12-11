Лионель Месси — лучший игрок чемпионата мира в Катаре по версии Goal
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Издание Goal представило десятку лучших игроков чемпионата мира 2022 года в Катаре после завершения всех четвертьфинальных матчей турнира.
Лучшим игроком чемпионата мира, по мнению издания, является нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. На счету аргентинца четыре гола и две голевые передачи в пяти матчах мундиаля. На втором и третьем местах оказались футболисты национальной команды Франции Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
- Лионель Месси (Аргентина);
- Килиан Мбаппе (Франция);
- Антуан Гризманн (Франция);
- Доминик Ливакович (Хорватия);
- Ашраф Хакими (Марокко);
- Бруну Фернандеш (Португалия);
- Софьян Амрабат (Марокко);
- Ришарлисон (Бразилия);
- Коди Гакпо (Нидерланды);
- Джуд Беллингем (Англия).
Шестеро футболистов из представленной десятки продолжают борьбу за чемпионский титул. Сборные Аргентины и Хорватии сыграют в полуфинале чемпионата мира 2022 года 13 декабря, Франция и Марокко — 14 декабря.
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