Лионель Месси — лучший игрок чемпионата мира в Катаре по версии Goal

Издание Goal представило десятку лучших игроков чемпионата мира 2022 года в Катаре после завершения всех четвертьфинальных матчей турнира.

Лучшим игроком чемпионата мира, по мнению издания, является нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. На счету аргентинца четыре гола и две голевые передачи в пяти матчах мундиаля. На втором и третьем местах оказались футболисты национальной команды Франции Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

Лионель Месси (Аргентина); Килиан Мбаппе (Франция); Антуан Гризманн (Франция); Доминик Ливакович (Хорватия); Ашраф Хакими (Марокко); Бруну Фернандеш (Португалия); Софьян Амрабат (Марокко); Ришарлисон (Бразилия); Коди Гакпо (Нидерланды); Джуд Беллингем (Англия).

Шестеро футболистов из представленной десятки продолжают борьбу за чемпионский титул. Сборные Аргентины и Хорватии сыграют в полуфинале чемпионата мира 2022 года 13 декабря, Франция и Марокко — 14 декабря.

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