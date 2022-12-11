Марио Фернандес возобновил игровую карьеру

Защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил о возобновлении игровой карьеры.
«Привет, друзья! Я вновь хочу поблагодарить ПФК ЦСКА за теплоту и уважение, которое клуб всегда проявлял ко мне. Также я благодарю клуб за то, что дал мне возможность провести ещё один год в Бразилии. В течение 2023 года я буду играть в футбол здесь. Также я хочу поблагодарить руководство клуба и всех в России за любовь, теплоту и уважение, проявленные ко мне. Я крепко обнимаю вас всех и всегда буду с вами на трибунах среди наших болельщиков — поддерживать наш ЦСКА!» — сказал Фернандес в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале ЦСКА.
Напомним, бразильский защитник ЦСКА, имеющий также российское гражданство, объявил о приостановлении своей карьеры в мае 2022 года. Фернандес аргументировал это тем, что решил провести больше времени со своей семьёй в Бразилии.
- 11 декабря 2022
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