Марио Фернандес возобновил игровую карьеру

Защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил о возобновлении игровой карьеры.

«Привет, друзья! Я вновь хочу поблагодарить ПФК ЦСКА за теплоту и уважение, которое клуб всегда проявлял ко мне. Также я благодарю клуб за то, что дал мне возможность провести ещё один год в Бразилии. В течение 2023 года я буду играть в футбол здесь. Также я хочу поблагодарить руководство клуба и всех в России за любовь, теплоту и уважение, проявленные ко мне. Я крепко обнимаю вас всех и всегда буду с вами на трибунах среди наших болельщиков — поддерживать наш ЦСКА!» — сказал Фернандес в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, бразильский защитник ЦСКА, имеющий также российское гражданство, объявил о приостановлении своей карьеры в мае 2022 года. Фернандес аргументировал это тем, что решил провести больше времени со своей семьёй в Бразилии.