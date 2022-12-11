Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марио Фернандес возобновил игровую карьеру

Марио Фернандес возобновил игровую карьеру
Комментарии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил о возобновлении игровой карьеры.

«Привет, друзья! Я вновь хочу поблагодарить ПФК ЦСКА за теплоту и уважение, которое клуб всегда проявлял ко мне. Также я благодарю клуб за то, что дал мне возможность провести ещё один год в Бразилии. В течение 2023 года я буду играть в футбол здесь. Также я хочу поблагодарить руководство клуба и всех в России за любовь, теплоту и уважение, проявленные ко мне. Я крепко обнимаю вас всех и всегда буду с вами на трибунах среди наших болельщиков — поддерживать наш ЦСКА!» — сказал Фернандес в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, бразильский защитник ЦСКА, имеющий также российское гражданство, объявил о приостановлении своей карьеры в мае 2022 года. Фернандес аргументировал это тем, что решил провести больше времени со своей семьёй в Бразилии.

Новость по теме
Масалитин — о Марио Фернандесе: плохо, что он так поступает. Нужно оставаться человеком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022