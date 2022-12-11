Масалитин — о Марио Фернандесе: плохо, что он так поступает. Нужно оставаться человеком

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался об ушедшем из армейского клуба защитнике Марио Фернандесе.

«Если у него есть силы и хочет играть, то он будет играть. Тем более сейчас такая политическая обстановка, что пользуйся — не хочу. В Бразилии пишут, что согласился перейти в один из клубов? Плохо, что он так поступает. Мог бы вернуться и нормально расстаться с клубом. То, что он пришёл и отдал ЦСКА со сборной, — спасибо. Но надо до конца оставаться человеком и футболистом. Клуб тебе всё сделал», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

32-летний Фернандес приостановил карьеру перед стартом нынешнего сезона. Его соглашение с ЦСКА истекает в 2024 году. Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.