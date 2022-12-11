В ЦСКА рассказали, почему разрешили Марио Фернандесу возобновить карьеру в Бразилии

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, почему клуб разрешил Марио Фернандесу возобновить карьеру в Бразилии.

«Клуб не стал возражать против продолжения карьеры Марио в Бразилии и учёл его желание быть на родине с женой и недавно родившимся сыном. Мы только поддерживаем его желание возобновить карьеру. На ближайший год наше с Марио решение такое.



При этом мы, конечно, хотели и хотим дальше видеть Марио в нашей команде. Не будем пересказывать подробности наших разговоров, но есть уверенность, что это далеко не точка. Учитывая наши отношения с Марио, которые всегда отстраивались от исключительного уважения и преданности, мы не могли не дать благословения на этом этапе продолжить карьеру в Бразилии. Мы желаем Марио успешного возвращения в футбол в 2023 году. Одному богу известно, что будет дальше. У нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.