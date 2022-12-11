Рашфорд обратился к болельщикам после вылета сборной Англии с ЧМ-2022

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд обратился к болельщикам в социальной сети после вылета команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре. В матче 1/4 финала сборная Англии проиграла национальной команде Франции со счётом 1:2. Рашфорд вышел на замену на 85-й минуте встречи, а на последней компенсированной минуте неточно пробил с опасного штрафного.

«Последние несколько недель были «американскими горками» эмоций. Каждый из нашей команды сделал всё возможное, чтобы быть готовым к тому, что нам предстояло. Мы подобрались близко, но недостаточно.



Обещаю, что мы вернёмся! Спасибо вам за безоговорочную поддержку», — написал Рашфорд в «Твиттере».

На чемпионате мира Рашфорд выходил на поле во всех пяти матчах сборной Англии и отметился тремя голами.

Видео: реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти.