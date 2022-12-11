Рашфорд обратился к болельщикам после вылета сборной Англии с ЧМ-2022

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд обратился к болельщикам в социальной сети после вылета команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре. В матче 1/4 финала сборная Англии проиграла национальной команде Франции со счётом 1:2. Рашфорд вышел на замену на 85-й минуте встречи, а на последней компенсированной минуте неточно пробил с опасного штрафного.
«Последние несколько недель были «американскими горками» эмоций. Каждый из нашей команды сделал всё возможное, чтобы быть готовым к тому, что нам предстояло. Мы подобрались близко, но недостаточно.
Обещаю, что мы вернёмся! Спасибо вам за безоговорочную поддержку», — написал Рашфорд в «Твиттере».
На чемпионате мира Рашфорд выходил на поле во всех пяти матчах сборной Англии и отметился тремя голами.
Видео: реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти.
- 11 декабря 2022
-
18:24
-
18:14
-
18:14
-
18:04
-
17:57
-
17:50
-
17:48
-
17:38
-
17:36
-
17:35
-
17:24
-
17:21
-
17:20
-
17:20
-
16:56
-
16:41
-
16:25
-
16:23
-
16:19
-
16:18
-
16:17
-
16:11
-
16:10
-
16:01
-
15:55
-
15:47
-
15:47
-
15:34
-
15:27
-
15:26
-
15:23
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:43