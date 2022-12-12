Маньяков — о возможном ужесточении лимита: никаких положительных моментов не вижу

Руководитель агентства FM Sports Agency Александр Маньяков отреагировал на информацию о том, что Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) обсуждают возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.



«Никаких положительных моментов в ужесточении лимита не вижу. По одной простой причине: во многих клубах легионеры играют ключевую роль. Российский клубный футбол даже без еврокубков за счёт высококлассных легионеров добавляет в зрелищности. Более того, скажу очевидное: качественные легионеры позволяют российским футболистам прибавлять в мастерстве. Если мы ужесточим лимит, либо запретим легионеров вовсе, то нанесём серьезный удар по зрелищности, потенциалу и конкурентности отечественного футбола.



Вся история с ужесточением или отменой лимита выглядит проявлением неуместного радикализма. При этом в сегодняшней ситуации в крайние реакционные формы пускаться точно не время. Считаю, пока у клубов есть возможность приглашать качественных легионеров, пока им открыты перспективные рынки — в том числе рынки Южной Америки, Африки, Балканского полуострова — приглашать легионеров точно нужно. В кризисные меры всем важно быть эффективным: клубам приглашать квалифицированных исполнителей, регуляторам — создавать для этого условия. Уверен, что установление неуместных запретов к мерам, повышающих эффективность управления футболом, не относятся», – приводит слова Маньякова Metaratings.



Служба коммуникаций РФС, комментируя информацию о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ, заявила о том, что оснований для пересмотра лимита в данный момент нет. В сезоне-2022/23 клубы РПЛ могут заявить на игру до 13 иностранцев, при этом на поле одновременно могут находиться не более восьми из них.