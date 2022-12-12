Экс-тренер «Крыльев Советов» Веркотерен: «Зенит» — лучшая команда России
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Бывший главный тренер сборной Бельгии и самарских «Крыльев Советов» Франк Веркотерен высказался о лучшей команде России.
«Зенит» — лучшая команда России. Если ты в топе, то ты этого заслуживаешь. В турнирной таблице почти всегда команды расположены в порядке убывания по качеству. Соревнование длинное, но «Зенит» точно заслуживает своё место», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.
Петербургский «Зенит» перед зимней паузой в Российской Премьер-Лиге уверенно занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на шесть очков. «Зенит» по итогам 17 туров набрал 42 очка. «Спартак» занимает второе место, в активе красно-белых 36 очков.
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