Червиченко: отказ «Крыльев» продавать Пиняева в «Локо» — режим бодания для поднятия цены

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об отказе «Крыльев Советов» продавать нападающего Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Для Пиняева это хороший шаг вперёд. Когда ты переходишь в клуб, который находится в яме, то с тобой болельщики будут связывать процесс его возрождения, возврата в топ-клубы. Для футболиста и его карьеры это отлично. В пример можно привести Лоськова с «Локомотивом».



Отказ «Крыльев» продавать Пиняева и ещё двух игроков — это режим бодания, чтобы поднять цену; понимание, что есть кого прилично расчехлить. Для «Локомотива» хорошо купить этих ребят. Однако им важнее разобраться с количеством неликвида, который они набрали, — это тоже большая задача. Вряд ли кто-то из этих игроков захочет уходить из команды, даже воспользовавшись правом свободного разрыва контракта. Вряд ли кто-то столько нагрузит в зарплатную ведомость.



Пиняев молодой и талантливый. В хорошей команде с хорошими игроками он будет прогрессировать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.