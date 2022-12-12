Отец Холанда: Эрлинг может поиграть в АПЛ три года, а потом уехать в Италию или Испанию

Отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда Альф-Инге заявил, что норвежец может покинуть английскую Премьер-лигу после трёх сезонов и перейти в другой чемпионат.
«Он может оставаться в «Сити» 15 лет, потому что Эрлинг чувствует себя здесь прекрасно, а «Манчестер» — это большой клуб. Однако у меня сложилось впечатление, что он хочет продемонстрировать, что способен побеждать во всех лучших лигах мира.
Он играл в Германии 2,5 года. Может быть, так же будет и в дальнейшем. Останется в Премьер-лиге на три года, а потом, возможно, отправится в Италию, Испанию или Францию. Ничего ещё не решено, но это возможно. Эрлинг может побеждать в любой команде», — приводит слова Холанда-старшего France Football.
22-летний Холанд перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года из дортмундской «Боруссии», в которой провёл 2,5 сезона. За английский клуб норвежский форвард сыграл 18 матчей во всех турнирах, поразив ворота соперников 23 раза и три раза ассистировав партнёрам.
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- 12 декабря 2022
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