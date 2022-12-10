«Мбаппе или Холанд?» Карпин рассказал, кого бы взял в «Ростов» с закрытыми глазами

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин сравнил Килиан Мбаппе и Эрлинга Холанда.

«Мбаппе или Холанд? На вкус и цвет товарищей нет. Они абсолютно разные. Да, оба нападающие, оба забивают. Кого взял бы в „Ростов“? Любого с закрытыми глазами. И ещё десятерых нападающих могу назвать, кого взял бы с закрытыми глазами. Шомуродов? Он был бы в двадцатке, возможно», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, Мбаппе забил 21 гол и отдал пять результативных пасов в 20 матчах за «ПСЖ». За сборную Франции на мундиале в Катаре нападающий забил пять голов и сделал две голевые передачи в четырёх матчах.



В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, забил 18 голов и отдал три результативные передачи.

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