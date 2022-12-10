«Мбаппе или Холанд?» Карпин рассказал, кого бы взял в «Ростов» с закрытыми глазами

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин сравнил Килиан Мбаппе и Эрлинга Холанда.
«Мбаппе или Холанд? На вкус и цвет товарищей нет. Они абсолютно разные. Да, оба нападающие, оба забивают. Кого взял бы в „Ростов“? Любого с закрытыми глазами. И ещё десятерых нападающих могу назвать, кого взял бы с закрытыми глазами. Шомуродов? Он был бы в двадцатке, возможно», — приводит слова Карпина Sport24.
Напомним, Мбаппе забил 21 гол и отдал пять результативных пасов в 20 матчах за «ПСЖ». За сборную Франции на мундиале в Катаре нападающий забил пять голов и сделал две голевые передачи в четырёх матчах.
В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, забил 18 голов и отдал три результативные передачи.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе
- 10 декабря 2022
-
05:28
-
05:21
-
05:19
-
05:00
-
04:59
-
04:53
-
04:45
-
04:38
-
04:25
-
04:23
-
04:21
-
04:19
-
04:04
-
03:44
-
03:19
-
02:52
-
02:32
-
02:24
-
01:59
-
01:57
-
01:46
-
01:38
-
01:34
-
01:33
-
01:27
-
01:26
-
01:24
-
01:22
-
01:15
-
01:13
-
01:12
-
00:58
-
00:53
-
00:47
-
00:27