Источник: Каррера и Кержаков — претенденты на пост главного тренера «Рубина»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера и экс-наставник «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков вошли в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера казанского «Рубина». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, до недавнего времени основным кандидатом на пост главного тренера «Рубина» был Вадим Гаранин. Прежнее руководство клуба рассчитывало на специалиста и провело с ним несколько встреч. Однако после изменений в структуре клуба в «Рубине» рассматривают новых кандидатов: Массимо Карреру, которого казанцам предлагают агенты, и Александра Кержакова.

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» является Юрий Уткульбаев. Он был назначен после ухода Леонида Слуцкого с должности главного тренера в середине ноября.