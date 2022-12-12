Пашалич: у Аргентины есть Месси, но у Хорватии необычайная сила духа

Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич высказался о полуфинальном матче чемпионата мира с Аргентиной, а также о капитане латиноамериканской команды — Лионеле Месси.

«У Аргентины есть Месси, лучший футболист мира, но у Хорватии необычайная сила духа. Я уверен, что мы проведём отличную игру», — приводит слова Пашалича итальянский журналист Альфредо Педулла.

Сборная Хорватии смогла пробиться в полуфинал благодаря победе над Бразилией в серии послематчевых пенальти — 4:2 (1:1 по итогам овертаймов). Аргентина в четвертьфинале одержала верх над Нидерландами благодаря серии 11-метровых ударов — 4:3 (2:2 после основного времени). Полуфинальная встреча Аргентины и Хорватии состоится 13 декабря, начало — в 22:00 мск.