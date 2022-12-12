Президент RFEF объяснил отставку Луиса Энрике с поста главного тренера сборной Испании

Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес высказался об отставке главного тренера национальной команды Луиса Энрике.



«У нас отличные взаимоотношения с Луисом Энрике. Но мы решили начать новый проект. Мы очень ему благодарны. Были разные разговоры. Мы всегда говорили, что обсудим будущее после чемпионата мира. Энрике не говорил мне, что хочет продолжать работу в национальной команде. Разговор между нами был по другому поводу. Мы завершили один проект и начинаем новый», — приводит слова Рубиалеса ESPN.

Напомним, на ЧМ-2022 в Катаре сборная Испании под руководством Энрике не смогла преодолеть стадию 1/8 финала, сенсационно уступив Марокко. Энрике работал со сборной Испании с 2019 года.