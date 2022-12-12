В. Овчинников: в полуфинале буду болеть за Францию, но не сильно. Мне они до одного места

Известный российский футбольный тренер Валерий Овчинников прокомментировал грядущий полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Марокко, а также рассказал, кого будет поддерживать в этой встрече.

«Сложно сказать, будет ли зрелищным матч между Францией и Марокко. Может, марокканцы покажут такое, от чего все в мире с ума сойдут? У людей появился шанс — мотивации точно больше. Но, с другой стороны, Франция — это Франция. Конечно, буду болеть за французов, но не так уж сильно. Мне они до одного места. Без сборной России чемпионат мира для меня неинтересен», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч между Францией и Марокко состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.