В. Овчинников: в полуфинале буду болеть за Францию, но не сильно. Мне они до одного места

Известный российский футбольный тренер Валерий Овчинников прокомментировал грядущий полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Марокко, а также рассказал, кого будет поддерживать в этой встрече.
«Сложно сказать, будет ли зрелищным матч между Францией и Марокко. Может, марокканцы покажут такое, от чего все в мире с ума сойдут? У людей появился шанс — мотивации точно больше. Но, с другой стороны, Франция — это Франция. Конечно, буду болеть за французов, но не так уж сильно. Мне они до одного места. Без сборной России чемпионат мира для меня неинтересен», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Матч между Францией и Марокко состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
- 12 декабря 2022
-
23:16
-
23:15
-
23:05
-
23:02
-
22:44
-
22:34
-
22:27
-
22:20
-
22:13
-
22:08
-
21:59
-
21:55
-
21:51
-
21:45
-
21:44
-
21:40
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:08
-
20:53
-
20:51
-
20:43
-
20:40
-
20:33
-
20:27
-
20:25
-
20:21
-
20:15
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:39
-
19:30
-
19:20