Агент Амрабата прокомментировал информацию об интересе к марокканцу со стороны клубов АПЛ
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Агент Альберто Мария Фонтана, представляющий интересы полузащитника «Фиорентины» и сборной Марокко Софьяна Амрабата, высказался об интересе к футболисту со стороны «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуля».
«У игрока по-прежнему долгосрочный контракт с «Фиорентиной», в котором есть опция продления. Я не отрицаю, что звонки из других клубов поступают, но в очень хороших отношениях с руководством «Фиорентины», — приводит слова агента Radio Sportiva.
Напомним, Амрабат выступает за «фиалок» с лета 2019 года, перейдя к ним из «Брюгге». Также футболист играл за нидерландские «Утрехт» и «Фейеноорд». На данный момент Амрабат находится в расположении национальной команды Марокко на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
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