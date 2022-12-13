Источник: «Фламенго» договорился со «Спартаком» о трансфере Айртона

Бразильский защитник московкого «Спартака» Айртон близок к полноценному переходу во «Фламенго», сообщает Globo Esporte.



По информации источника, бразильский клуб достиг договорённости со «Спартаком» о трансфере Айртона. Стоимость перехода составит € 7 млн.



Контракт Айртона со «Спартаком» подписан до июня 2026 года. Защитник перешёл во «Фламенго» в марте 2022 года на правах аренды. За этот срок он провёл за клуб 41 матч, забил два гола и отдал шесть результативных передач, а также вместе с клубом выиграл Кубок Либертадорес — 2022.



Ранее сообщалось, что в покупке игрока заинтересован «Марсель», однако руководство «Фламенго» дало понять французской стороне, что спортсмен хочет остаться в Бразилии.