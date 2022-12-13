Лионель Скалони: нас ждет тяжёлый матч с Хорватией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в преддверии полуфинального матча чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Хорватии дал свои комментарии по иггре.

«Мы ждём тяжелого матча против очень хорошей команды. Это достойная команда, они играют как команда и с ними будет сложно.



Не думаю, что смысл сравнивать с предыдущим чемпионатом мира. Но я уверен, что Хорватия – очень хорошая команда. Матч будет тяжёлым», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия состоится сегодня, 13 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало встречи — в 22:00 мск. Во втором полуфинальном матче встретятся сборные Франции и Марокко.

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