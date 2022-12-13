Нигматуллин: Франция — Аргентина — настоящий рейтинговый финал. Это было бы вкусно и жирно

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин хотел бы, чтобы в финале чемпионата мира по футболу встретились сборные Аргентины и Франции.
«Чемпионат мира запомнится нам множеством неожиданных результатов. Но благодаря сенсациям турнир получился ярким. Но настоящий рейтинговый финал — это Франция — Аргентина. Это было бы по-настоящему вкусно и жирно! А финал Хорватия — Марокко вызовет гораздо меньше внимания. Я за финал фаворитов. Он нужен во благо футбола», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В полуфинале сборная Франции сыграет с командой Марокко (14 декабря), Аргентина встретится с Хорватией (13 декабря). Финал чемпионата мира состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».
Болельщики сборной Аргентины оскорбляют игроков Франции. Видеоролик:
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