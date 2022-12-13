Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета рассказал о планах «Арсенала» на зимнее трансферное окно

Микель Артета рассказал о планах «Арсенала» на зимнее трансферное окно
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о планах лондонского клуба на зимнее трансферное окно.

«Мы очень активно изучаем возможности. Если сможем найти футболистов, которые усилят команду, мы постараемся их заполучить. Бен Уайт? Хорошо, когда он с нами. Мы знаем причины, по которым он был вынужден уехать», — приводит слова Артеты Football.London.

Напомним, зимнее трансферное окно в Англии откроется 1 января 2023 года.

Лондонский «Арсенал» в 14 матчах набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Сити» (32) и «Ньюкасл Юнайтед» (30). Действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити».

Новость по теме
«Арсенал» зимой готов подписать Жоау Феликса. Он подменит травмированного Габриэла Жезуса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022