Микель Артета рассказал о планах «Арсенала» на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о планах лондонского клуба на зимнее трансферное окно.



«Мы очень активно изучаем возможности. Если сможем найти футболистов, которые усилят команду, мы постараемся их заполучить. Бен Уайт? Хорошо, когда он с нами. Мы знаем причины, по которым он был вынужден уехать», — приводит слова Артеты Football.London.



Напомним, зимнее трансферное окно в Англии откроется 1 января 2023 года.



Лондонский «Арсенал» в 14 матчах набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Сити» (32) и «Ньюкасл Юнайтед» (30). Действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити».

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