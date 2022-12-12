«Арсенал» зимой готов подписать Жоау Феликса. Он подменит травмированного Габриэла Жезуса

Лондонский «Арсенал» в зимнее трансферное окно рассматривает приобретение нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса. Португальский футболист должен заменить в команде травмированного Габриэла Жезуса. Об этом сообщает Marca.

Ранее появилась информация, что «Атлетико» будет готов к продаже 23-летнего футболиста и запросит за его трансфер около € 120 млн — сумму, которая была уплачена за Феликса «Бенфике» в 2019 году. «Арсенал» может потратиться на игрока. Изначально они ищут футболиста вместо травмированного Жезуса, однако дорогостоящая покупка Феликса уже не будет выглядеть как приобретение подмены.

На счету 23-летнего Феликса один гол и две результативные передачи в четырёх матчах чемпионата мира в Катаре, на котором сборная Португалии вылетела в четвертьфинале.

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