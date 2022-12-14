Аргентина в шестой раз в истории вышла в финал чемпионата мира

Вчера, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу команды Лионеля Скалони.

Аргентина в шестой раз вышла в финал чемпионата мира, только Германия выходила в финал чаще — немцы принимали участие в финальном матче восемь раз. Италия и Бразилия выходили в финал шесть раз.

Сборная Аргентины вышла из группы с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией, заняв первое место в квартете. В плей-офф аргентинцы обыграли Австралию на стадии 1/8 финала и Нидерланды на стадии 1/4 финала.

Лионель Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Серхио Агуэро: