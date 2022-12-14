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Лионель Месси оформил 350-ю голевую передачу в карьере в матче с Хорватией

Лионель Месси оформил 350-ю голевую передачу в карьере в матче с Хорватией
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил 30-ю голевую передачу в 2022 году.

Форвард сборной Аргентины сделал результативную передачу на Хулиана Альвареса в полуфинале чемпионата мира — 2022 со сборной Хорватии.

Этот голевой пас также стал для нападающего «ПСЖ» 350-м во взрослой карьере.

Напомним, вчера, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу южноамериканцев.

В финале аргентинцы встретятся с победителем пары Франция — Марокко. Матч состоится сегодня, 14 декабря, в 22:00 мск.

Финал чемпионата мира — 2022 в Катаре пройдёт 18 декабря.

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