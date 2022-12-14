Райт — о пенальти в ворота Хорватии: ошибка форварда. А судья даже не стал смотреть повтор

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Иан Райт прокомментировал назначение пенальти в ворота сборной Хорватии в первом тайме матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре с Аргентиной (0:3).



«Если честно, это ошибка нападающего. Альварес неправильно пробил, мяч не попал в ворота. Вратарь не мог ничего сделать, кроме как остаться стоять на месте. Потом игрок в него врезался. Судья Орсато даже не стал смотреть повтор эпизода, и я не могу понять почему», — приводит слова Райта Mirror.



Напомним, в финале чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с победителем полуфинального матча Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало игры — в 22:00 мск.

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