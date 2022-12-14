Александр Медведев назвал причину, из-за которой «Зенит» не подпишет Криштиану Роналду

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербургский клуб не намерен подписывать нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Последним клубом форварда был «Манчестер Юнайтед». Недавно стало известно, что он тренировался на базе мадридского «Реала».

«Роналду стал свободным агентом? У нас в клубе возрастные ограничения — подписываем игроков до 28 лет» — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором в негативном ключе представил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и происходящее в клубе. После этого английский клуб объявил о расторжении контракта с Роналду.

Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии