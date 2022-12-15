Африканская и арабская сборная впервые в истории сыграет за медали чемпионата мира

Сборная Марокко стала первой африканской и арабской командой, которая сыграет за медали чемпионата мира. Напомним, марокканская национальная команда уступила сборной Франции в полуфинале чемпионата мира со счётом 0:2 и сыграет в матче за бронзовые медали турнира.
Марокканская сборная сыграет в матче за третье место с Хорватией. Встреча пройдёт в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» в субботу, 17 декабря. Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени.
В финале чемпионата мира 2022 года сыграют команды Франции и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени.
Напомним, на чемпионате мира 2018 года в России в матче за третье место встречались сборные Бельгии и Англии. Тогда победу одержали бельгийцы со счётом 2:0.
- 15 декабря 2022
-
01:34
-
01:22
-
01:18
-
01:12
-
01:01
-
01:00
-
00:52
-
00:41
-
00:38
-
00:32
-
00:32
-
00:21
-
00:21
-
00:14
-
00:11
-
00:05
-
00:04
-
00:01
- 14 декабря 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:55
-
23:47
-
23:39
-
23:38
-
23:37
-
23:20
-
23:11
-
23:00
-
22:58
-
22:50
-
22:32
-
22:30
-
22:25
-
22:25
-
22:18