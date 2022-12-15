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Африканская и арабская сборная впервые в истории сыграет за медали чемпионата мира

Африканская и арабская сборная впервые в истории сыграет за медали чемпионата мира
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Сборная Марокко стала первой африканской и арабской командой, которая сыграет за медали чемпионата мира. Напомним, марокканская национальная команда уступила сборной Франции в полуфинале чемпионата мира со счётом 0:2 и сыграет в матче за бронзовые медали турнира.

Марокканская сборная сыграет в матче за третье место с Хорватией. Встреча пройдёт в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» в субботу, 17 декабря. Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени.

В финале чемпионата мира 2022 года сыграют команды Франции и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени.

Напомним, на чемпионате мира 2018 года в России в матче за третье место встречались сборные Бельгии и Англии. Тогда победу одержали бельгийцы со счётом 2:0.

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