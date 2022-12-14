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Ошибка главного арбитра матча Франция — Марокко, в ворота Франции стоило назначить пенальти, подробности

«Им не нужна сборная Марокко в финале». Судейский скандал в ключевом матче Франции на ЧМ
Дмитрий Зимин Максим Пахомов
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Ошибка главного арбитра матча Франция — Марокко
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Вместо пенальти Буфаль получил жёлтую карточку.

Франция здорово начала матч и забила самый быстрый гол в истории полуфиналов чемпионата мира – Эрнандес открыл счёт уже на пятой минуте. Но после этого и марокканцы подняли головы. И стали здорово атаковать. А на 27-й минуте одна из них могла закончиться назначением пенальти. Африканцам удалось довести мяч до штрафной соперника, где в борьбе Тео Эрнандес выбил его из под ног Софьяна Буфаля. Оба рухнули на газон от боли. Но вместо 11-метрового Буфаль увидел сигнал судьи о фоле в обратную сторону. Хотя на видео видно, что сначала Эрнандес выбивает мяч, но потом сносит игрока соперника.

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Но вместо назначения пенальти рефери Сесар Артуро Рамос показал Буфалю жёлтую карточку. Но уже не за фол, а за споры после случившегося. Вот что сказал «Чемпионату» по этой ситуации Игорь Федотов:

– В ворота сборной Франции следовало назначить пенальти. Француз неаккуратно обработал мяч и врезался в Буфаля, которому ни за что ещё и карточку показали. Это фол по неосторожности – 11-метровый плюс без показа жёлтой карточки. Как судья мог объяснить это коллегам по VAR – я не знаю. Момент просто очевиднейший. Но это просто политика. Им не нужна сборная Марокко в финале.

Марокко — Франция

Марокко — Франция

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Интересно, что Буфаль в итоге стал единственным футболистом, который получил предупреждение в первом тайме. Зато после этого Марокко точно стало куда смелее в атаке.

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