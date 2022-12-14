«Им не нужна сборная Марокко в финале». Судейский скандал в ключевом матче Франции на ЧМ

Франция здорово начала матч и забила самый быстрый гол в истории полуфиналов чемпионата мира – Эрнандес открыл счёт уже на пятой минуте. Но после этого и марокканцы подняли головы. И стали здорово атаковать. А на 27-й минуте одна из них могла закончиться назначением пенальти. Африканцам удалось довести мяч до штрафной соперника, где в борьбе Тео Эрнандес выбил его из под ног Софьяна Буфаля. Оба рухнули на газон от боли. Но вместо 11-метрового Буфаль увидел сигнал судьи о фоле в обратную сторону. Хотя на видео видно, что сначала Эрнандес выбивает мяч, но потом сносит игрока соперника.

Но вместо назначения пенальти рефери Сесар Артуро Рамос показал Буфалю жёлтую карточку. Но уже не за фол, а за споры после случившегося. Вот что сказал «Чемпионату» по этой ситуации Игорь Федотов:

– В ворота сборной Франции следовало назначить пенальти. Француз неаккуратно обработал мяч и врезался в Буфаля, которому ни за что ещё и карточку показали. Это фол по неосторожности – 11-метровый плюс без показа жёлтой карточки. Как судья мог объяснить это коллегам по VAR – я не знаю. Момент просто очевиднейший. Но это просто политика. Им не нужна сборная Марокко в финале.

Марокко — Франция Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Интересно, что Буфаль в итоге стал единственным футболистом, который получил предупреждение в первом тайме. Зато после этого Марокко точно стало куда смелее в атаке.