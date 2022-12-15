Валерий Новиков: Акинфеев выше уровнем, чем Ливакович, их неправильно сравнивать

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков сравнил уровень игры вратаря москвичей Игоря Акинфеева и голкипера хорватской сборной Доминика Ливаковича.
«Это надуманные сравнения, Игорь выше уровнем, на мой взгляд. Ливакович хорошо провел матч с Бразилией, отразил пенальти, это, конечно, показатель. А вот во встрече с Аргентиной ему было сложно, хоть Доминик и выручал в некоторых моментах. Аргентинцы полностью переиграли соперника вчера, шансов помочь команде у Ливаковича не было.
Но сравнивать этого вратаря с Акинфеевым неправильно, у Игоря свой стиль игры, он по надежности гораздо выше, чем Ливакович, как мне кажется. Да, Доминик молодой еще, но и Игорь ведь свою карьеру на высоком уровне начинал достаточно рано», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
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