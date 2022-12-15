Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Новиков: Акинфеев выше уровнем, чем Ливакович, их неправильно сравнивать

Валерий Новиков: Акинфеев выше уровнем, чем Ливакович, их неправильно сравнивать
Комментарии

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков сравнил уровень игры вратаря москвичей Игоря Акинфеева и голкипера хорватской сборной Доминика Ливаковича.

«Это надуманные сравнения, Игорь выше уровнем, на мой взгляд. Ливакович хорошо провел матч с Бразилией, отразил пенальти, это, конечно, показатель. А вот во встрече с Аргентиной ему было сложно, хоть Доминик и выручал в некоторых моментах. Аргентинцы полностью переиграли соперника вчера, шансов помочь команде у Ливаковича не было.

Но сравнивать этого вратаря с Акинфеевым неправильно, у Игоря свой стиль игры, он по надежности гораздо выше, чем Ливакович, как мне кажется. Да, Доминик молодой еще, но и Игорь ведь свою карьеру на высоком уровне начинал достаточно рано», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Аргентина заслужила этот праздник. Но в её победе над Хорватией болельщики не сомневались Аргентина заслужила этот праздник. Но в её победе над Хорватией болельщики не сомневались
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022