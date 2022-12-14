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Чемпионат мира-2022: Аргентина – Хорватия, как это было, репортаж, эмоции, видео

Аргентина заслужила этот праздник. Но в её победе над Хорватией болельщики не сомневались
Полина Куимова
Аргентина вышла в финал, как это было
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Репортаж Полины Куимовой с полуфинала ЧМ-2022.

Матч с Нидерландами на аргентинских трибунах заканчивался драматично. Самые эмоциональные начали плакать уже перед серией пенальти, а те, кто посильнее, продержались до последнего решающего удара. Взрыв чувств, последовавший за влетевшим в сетку мячом после удара Лаутаро Мартинеса, не мог соперничать ни с чем на этом чемпионате мира. Такой бешеной энергетики не было даже на марокканской трибуне, болельщики которой с отрывом опережают многих на турнире. Эта энергетика настолько захлёстывает, что ты, будучи далёким от ношения аргентинского герба на груди, сам невольно хочешь заплакать вместе с остальными.

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Выход в полуфинал сподвигнул аргентинцев на безумства. Журналист из Аргентины рассказал, как его знакомый на следующий день после матча в 10 утра приехал в аэропорт с двумя детьми, не имея ни билетов, ни Hayya Card (необходима для прохода на матчи) – только небольшой чемодан и большое желание стать частью важной для страны истории. Он на месте купил билет до Рима, пока он летел – им купили билеты в Катар и сделали Hayya. В Риме семью посадили на самолёт до Дохи, и в итоге сегодня они втроём смотрели, как Аргентина выходит в финал.

Сколько таких историй будет после матча с хорватами – даже сложно представить. Не удивлюсь, если кто-то продаёт свою машину и покупает билеты на несколько самолётов, чтобы 18 декабря, в день финала, быть на «Лусаиле».

Болельщики сборной Аргентины

Болельщики сборной Аргентины

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Но вот что интересно: этим полуфинальным вечером трибуны, накалённые от напряжения, расслабились после реализованного Месси пенальти. Как будто от этого удара в цель они получили подтверждение от капитана: всё будет. После второго забитого мяча предвкушение билета в финал усилилось, тем более что Хорватия как будто перестала бороться – от них явно ожидали больше физической борьбы, большего настроя. Увидев, что Аргентина довольно просто разбирается с хорватским футболом, болельщики постепенно начали праздновать. И неважно, что в прошлом матче подобный расклад обернулся большими нервами и слезами. В этот раз всё было в разы спокойнее и увереннее.

Третий мяч поставил точку – народ орал от радости, обнимался с незнакомцами, понимая, что это выход в финал: шансов отыграть три гола у Хорватии попросту нет. Финальный свисток – финальный выплеск эмоций, который буквально опустошает. Но он не похож на то, что было раньше. Аргентинцы как будто знали, что так и должно быть – никаких других раскладов не предусмотрено.

И они заслужили этот праздник. Это страна, где без преувеличения каждый болеет, живёт футболом, молится о нём и за него. Пока бог – кем бы он ни был – их слышит. Теперь главное – не повторить сценарий 2014 года. Снова увидеть Месси, проходящим мимо Кубка, будет слишком. Для каждого, кто любит футбол не только в Аргентине.

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