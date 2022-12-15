«Челси» заинтересован в Усмане Дембеле. Его могут купить у «Барселоны» летом за € 50 млн

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в лондонский «Челси» за € 50 млн в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Контракт французского форварда с «Барселоной» истекает в 2024 году, сумма отступных составляет всего € 50 млн. В Дембеле лично заинтересован главный тренер «Челси» Грэм Поттер, который хочет продолжать усиливать атаку «аристократов». «Барселона» заинтересована в сохранении француза и ведёт с ним переговоры о новом контракте.

Дембеле перешёл в «Барселону» в 2017 году из «Боруссии» Дортмунд за € 140 млн. В текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего пять голов и семь результативных передач в 20 матчах. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Дембеле отметился двумя голевыми пасами в шести встречах. Сборная Франции вышла в финал турнира.

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