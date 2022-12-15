«Челси» заинтересован в Усмане Дембеле. Его могут купить у «Барселоны» летом за € 50 млн

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в лондонский «Челси» за € 50 млн в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Контракт французского форварда с «Барселоной» истекает в 2024 году, сумма отступных составляет всего € 50 млн. В Дембеле лично заинтересован главный тренер «Челси» Грэм Поттер, который хочет продолжать усиливать атаку «аристократов». «Барселона» заинтересована в сохранении француза и ведёт с ним переговоры о новом контракте.
Дембеле перешёл в «Барселону» в 2017 году из «Боруссии» Дортмунд за € 140 млн. В текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего пять голов и семь результативных передач в 20 матчах. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Дембеле отметился двумя голевыми пасами в шести встречах. Сборная Франции вышла в финал турнира.
Болельщики сборной Аргентины оскорбляют игроков Франции
- 15 декабря 2022
-
13:47
-
13:27
-
13:26
-
13:01
-
12:58
-
12:50
-
12:42
-
12:37
-
12:33
-
12:32
-
12:05
-
11:52
-
11:45
-
11:36
-
11:30
-
11:22
-
11:15
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:50
-
10:44
-
10:30
-
10:02
-
09:56
-
09:40
-
09:39
-
09:26
-
09:12
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:53
-
07:26