Мостовой: марокканцы вообще не должны были так далеко проходить на ЧМ — сказка закончилась

Бывший российский футболист Александр Мостовой оценил выступление сборной Марокко на чемпионате мира 2022 года в Катаре и в полуфинале турнира с Францией (0:2).
«Думаю, не стоит жалеть Марокко. Мы же понимали, что Франция будет небольшим, но фаворитом. И в игре мы как раз увидели, почему Францию перед матчем называли фаворитом.
Не забей этот первый случайный гол, а он действительно случайный… Казалось, что Франция уверенно выиграет. Но Марокко завладело преимуществом и большую часть времени давило и нагнетало. В какой-то момент многие, в том числе и я, подумали, что сейчас будет 1:1. Но в итоге раскрылись и пропустили контратаку: опять гол из ничего — мяч попал в пятку, после человек забил в пустые ворота. Но марокканцы вообще не должны были так далеко проходить на ЧМ, так что для них сказка закончилась», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Беспорядки в Париже после выхода Марокко в полуфинал ЧМ
- 15 декабря 2022
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