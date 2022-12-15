Фанаты Марокко в полуфинале ЧМ замолчали только на минуту. У них ещё есть надежда на чудо

Выход сборной Марокко в полуфинал стал шоком не только для футбольного мира, но и для самих марокканцев. Несмотря на веру в свою команду на всём чемпионатомировском пути, у болельщиков не было ни билетов на этот матч, ни планов по поездке в Доху на игру такого статуса. К такому повороту попросту не были готовы, хотя уже после матча с Испанией во многих начала вселяться надежда: а что, если получится и дальше?



Для всех желающих Royal Air Maroc запустил 30 дополнительных рейсов во вторник и в день полуфинала, гарантировав, что людям не нужны даже билеты на матч для въезда в Катар – их можно будет получить на месте, так как требование об их наличии для пересечения границы было снято. В последний момент семь рейсов отменили по требованию катарских властей, из-за чего порядка 2100 человек так и не попали в Доху. Но это не особо сказалось на посещаемости полуфинала – стадион был заполнен на 99%, из которых бóльшая часть была красной.

«Для меня, для всей страны – это история, к которой многим хочется прикоснуться, – говорит марокканец Ашрам. – Я до последнего искал билет – нашёл только в семь вечера! Друзья друзей отдали мне его совершенно бесплатно. Это просто невероятное везение».

Таких, которым повезло оказаться на этом полуфинале, оказалось много – Королевская федерация Марокко раздала бесплатно 13 000 билетов. Раздавали их во вторник с утра у стадиона «Эль-Джануб», но народ начал занимать очередь с вечера понедельника, приезжая к арене даже с чемоданами. Билеты выдавали только тем, у кого был марокканский паспорт.



«Моему брату билета не хватило, а я сразу после матча с Португалией купил на чёрном рынке по цене в несколько раз дороже, – рассказывает Хассан. – Боялся, что мне не хватит, а пропустить этот матч я не мог».

Франция – Марокко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Марокканцы гнали команду криками Ssir («Вперёд») и пытались сбить соперника свистом. Всё это было уже много раз на этом чемпионате мира, но в этот вечер поддержка стадиона была особенно мощной. Трибуны замолчали лишь однажды – когда Марокко пропустило второй мяч. Но тишина стояла недолго: уже через минуту после того, как утихла музыка, свист стал мощнее, а скандирования громче. Каждое касание мяча соперником встречалось оглушительным гулом, каждая попытка марокканцев пробиться к чужим воротам – подгоняющим «Вперёд». Надежда жила до последних минут основного времени, хотя по всем вводным было понятно, что это конец.

Вряд ли все те, кто не спал и караулил билеты, пожалели о потраченном времени. За свою сборную им точно не должно быть стыдно: игроки бились, и без того уже написав волшебную историю, оказавшись в полуфинале против Франции. Более того, выглядев в матче с действующими чемпионами мира достойно.



«Это был шанс нашей жизни, но для нас быть здесь – уже большая победа», – сходились во мнении марокканцы после матча.

Но история на этом ещё не закончена – впереди матч за медали, пусть и бронзовые. Ни одна арабская или африканская сборная никогда не добиралась до этой стадии, поэтому в субботу за Марокко будут болеть все представители этой части мира. Учитывая, что на этом чемпионате мира было достаточно сенсаций, тысячи людей имеют право верить в чудо.