Далич сообщил, что защитник Гвардиол провёл полуфинал ЧМ с Аргентиной на обезболивающих

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич сообщил, какие футболисты играли в полуфинале чемпионата мира 2022 года с командой Аргентины (0:3) с повреждением или при плохом самочувствии.
«Игра в субботу для нас – большой финал, мы будем бороться за медаль. Хорватия совершит великое дело, если возьмёт бронзу. Но у нас есть проблемы с футболистами. Гвардиолу сделали укол обезболивающего перед игрой с Аргентиной, у него были проблемы с ногой. Брозович тоже плохо себя чувствовал. Посмотрим – в субботу нам будут нужны все футболисты. Те, у кого будут проблемы, не сыграют. Мы обновим состав», – приводит слова Далича Index.
Матч за третье место между сборными Хорватии и Марокко состоится в субботу, 17 декабря. Начало — в 18:00 мск.
Тысячи фанатов отпраздновали выход Аргентины в финал ЧМ-22:
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