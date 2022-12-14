«Ему суждено стать мемом». В СМИ Аргентины смеются над игроком Хорватии и кланяются Месси

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира. После крупной победы «альбиселесте» над Хорватией со счётом 3:0 мировые СМИ обсуждают прежде всего выступление Лионеля Месси. Лидер аргентинцев опять доказал, что он величайший игрок, отметившись голом и голевой передачей в полуфинале ЧМ-2022.

Обзор прессы начнём с реакции аргентинских газет и сайтов. Журналисты La Nacion убеждены, что сегодня Месси показывает свой лучший футбол в сборной за всю карьеру.

«Никогда футболка с 10-м номером и капитанская повязка не подходили ему так, как на ЧМ-2022 в Катаре, – отмечает автор текста о Месси. – В матче с Хорватией он вернулся, чтобы пережить ещё один вечер славы и получить овации в Лусаиле. Есть много прилагательных, с помощью которых можно описать выступление на чемпионате мира Месси – дирижёра сборной Аргентины, которая дошла до финала благодаря высококачественному футболу, выдержке и сердцу. И со своим капитаном в состоянии озарения. Потому что в матче с Хорватией он ещё раз показал, что мяч принадлежит ему. Открыл счёт с пенальти, вёл каждую атаку «альбиселесте» и завершил вечер замечательной голевой передачей на Хулиана Альвареса.

Наши коллеги из издания Ole восхитились Месси и посмеялись над защитником сборной Хорватии Йошко Гвардиолом, написав, что Лео превратил его в мем:

«Отсутствие третьего гола оставляло ощущение, что может повториться то, что случилось в матчах с Австралией и Нидерландами. Но этого не произошло. Потому что у Аргентины есть игрок, который делает на поле то, что не делают другие. Потому что он прогулялся мимо хорватского защитника в маске, которому теперь суждено стать мемом. Потому что Месси контролирует игру на чемпионате мира. Потому что он сказал Хулиану: «Бери и делай».

И нет никаких страданий. С футболом, который может дать эта команда. Побеждён тот, кто выбил Бразилию. Каждый из этих игроков входит в историю аргентинского футбола. Потому что с таким микстом игры, тактического планирования и иерархии уже не кажется невозможным завоевание третьего Кубка мира».

А вот сайт Tycsports отыскал интересную параллель. Первый гол Альвареса журналисты сравнили с легендарным голом 44-летней давности:

«Альварес завершил проникающий пас Энцо Фернандеса. Дважды хорватские защитники блокировали мяч, но он остался у него. Этот гол напомнил знаменитый гол Марио Кемпеса в ворота Нидерландов в финале 1978 года… Альварес сказал после матча: «Поле было плохим, мяч отскакивал от газона. Гол дам нам душевное спокойствие. Я доволен выступлением — как своим личным, так и командным. Мы заслужили финал».

Восхищаются Месси и в Испании, где аргентинец провёл бóльшую часть карьеры. Издание Marca подготовило материал с заголовком, который начинается так: «Месси протанцевал мимо Гвардиола». Автор статьи проявил креатив – представил диалог Лео с Йошко перед голом аргентинца:

«Мы встретимся на 69-й минуте на вашей стороне поля. Вы узнаете меня, так как я ношу футболку с 10-м номером и у меня в ногах будет мяч». – сказал Месси. И вот появился Месси. И перед ним появился Гвардиол. «Пойдём со мной назад», – сказал Лео. И Йошко последовал за ним. Он угрожал отступить, как волны, когда они делают два шага назад, чтобы потом наступать с большей силой. Когда же Гвардиол двинулся к берегу, море поглотило его. Лео снова начал движение к задней линии, и в тот момент, как хорват понял обман, его маска исчезла. А мяч лежал в сетке ворот».

Лионель Месси с партнёрами празднует выход в финал ЧМ-2022 Фото: Lars Baron/Getty Images

Журналисты сайта Goal.com не могут поверить в то, что Месси настолько хорош в своём возрасте:

«Месси – ненормальный! Аргентинский ас бросил вызов возрасту, логике и сборной Хорватии, чтобы оказаться в финале чемпионата мира. Капитан «альбиселесте» забил один гол и создал ещё один, уничтожив Йошко Гвардиола. Как Месси до сих пор делает это? Человеку уже 35 лет. И всё же он снова вышел в финал ЧМ, сыграв ключевую роль в победе…

После второго гола Альвареса болельщики за воротами поклонились своему богу. Почему бы и нет? То, чего Месси уже добился в Катаре – сверхчеловеческое. Его 26-й матч на чемпионатах мира станет финальным. И у него будет шанс выиграть «Золотой мяч», «Золотую бутсу» и трофей, который развеет любые сомнения в том, кто величайший игрок всех времён».

Интересно взглянуть и на реакцию французских СМИ. Сейчас Месси выступает в Лиге 1 за «ПСЖ», а в финале, скорее всего, встретится со сборной Франции. Издание Le Parisien называет Лео «лучшим в мире» и предвкушает сражение за трофей игроков парижского клуба:

«В свои 35 Месси возвращается в финал турнира – спустя восемь лет после поражения от Германии. Лучший игрок планеты в чистом виде может за полтора года добиться успеха и в Кубке Америки, и на Кубке мира, украсив свою карьеру вечной славой. Дебаты вокруг Месси и Диего Марадоны, выигравшего трофей в 1986-м, закончатся, если он поднимет над головой Кубок мира в воскресенье. С уверенностью можно сказать о том, что в финале будет спор двух игроков «ПСЖ» – Месси с Ашрафом Хакими или Килианом Мбаппе. В этом сезоне у Лео «золотые» ноги».

Месси против Мбаппе – финал мечты не только для Франции.