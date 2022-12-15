Игорь Шалимов: если бы сборная Марокко вышла в финал, то это был бы не чемпионат мира
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Российский специалист Игорь Шалимов прокомментировал исход полуфинального матча чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0 и вышла в финал международного первенства.
«Марокко слишком много на этом чемпионате мира — они этого не заслужили. Французы заслужили выйти в финал, а марокканцы — нет. Если бы сборная Марокко вышла в финал вместо Франции, то это уже был бы не чемпионат мира», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Несмотря на вылет, Марокко сохраняет шансы на медали турнира. В субботу, 17 декабря, подопечные Валида Реграги сыграют в матче за третье место с Хорватией. Сборная Франция в финале, который состоится 18 декабря, встретится с Аргентиной.
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