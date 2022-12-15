Семья ребёнка, погибшего в результате фанатских стычек во Франции, выступила с заявлением
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В Монпелье из-за конфликта марокканских и французских фанатов после матча полуфинала в рамках чемпионата мира — 2022 погиб 14-летний мальчик. Его родственники прокомментировали случившееся.
«Мы призываем к максимальному спокойствию и выражаем наше доверие институтам республики, полиции и юстиции, чтобы виновный был задержан и предстал перед судом», — цитирует заявление родственников BFMTV.
К автомобилю, в котором находились болельщики трёхцветных, подошли неизвестные и стали срывать флаг национальной команды, торчащий из окна. Водитель резко тронулся с места и ударил 14-летнего мальчика. От полученных повреждений подросток скончался в клинике.
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