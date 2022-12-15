Сестра Роналду: кучка крыс праздновала победу над Швейцарией как победу над Криштиану

Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Мы проиграли чемпионат мира, когда небольшая кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду. В сборной нет клубов. Сборная – это страна. Но, к сожалению, в Португалии этот урок ещё не усвоен», – написала Авейру в одной из своих соцсетей.



Напомним, сборная Португалии уступила в 1/4 финала ЧМ команде Марокко (0:1). Ранее португальцы обыграли на групповом этапе Гану (3:2) и Уругвай (2:0), а также уступили Южной Корее (1:2). В 1/8 финала Португалия разгромила Швейцарию (6:1).



Отметим, что Роналду начинал встречи со Швейцарией и Марокко на скамейке запасных.

Роналду уехал с тренировочной базы «Реала»: