Червиченко считает, что беспорядки во Франции после полуфинала ЧМ не связаны с футболом

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о беспорядках во Франции после полуфинала чемпионата мира 2022 года, в котором французы обыграли сборную Марокко (2:0).
«Чемпионата мира эти беспорядки никак не касаются. Это то, что марокканцам позволяет делать французская власть и местная полиция. Они сами раздали своим африканским колониям французские паспорта. Логично, что они переехали жить во Францию в качестве французов, при этом сохранив свою марокканскую, алжирскую, тунисскую идентичность.
Они образовали в обществе некий круг, который как бы интегрирован во Францию, но является отдельным слоем общества и живёт по своим законам. Франция ничего не меняет и не пытается переформатировать — в итоге они получают такие вещи», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Машина сбила 14-летнего подростка в результате конфликта фанатов:
- 16 декабря 2022
-
00:16
-
00:15
-
00:08
- 15 декабря 2022
-
23:55
-
23:54
-
23:35
-
23:32
-
23:31
-
23:30
-
23:17
-
23:10
-
22:55
-
22:44
-
22:41
-
22:38
-
22:30
-
22:18
-
21:52
-
21:45
-
21:43
-
21:39
-
21:37
-
21:31
-
21:24
-
21:20
-
21:20
-
21:18
-
21:07
-
21:06
-
21:05
-
21:00
-
20:51
-
20:47
-
20:43
-
20:31