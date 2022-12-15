Червиченко считает, что беспорядки во Франции после полуфинала ЧМ не связаны с футболом

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о беспорядках во Франции после полуфинала чемпионата мира 2022 года, в котором французы обыграли сборную Марокко (2:0).



«Чемпионата мира эти беспорядки никак не касаются. Это то, что марокканцам позволяет делать французская власть и местная полиция. Они сами раздали своим африканским колониям французские паспорта. Логично, что они переехали жить во Францию в качестве французов, при этом сохранив свою марокканскую, алжирскую, тунисскую идентичность.



Они образовали в обществе некий круг, который как бы интегрирован во Францию, но является отдельным слоем общества и живёт по своим законам. Франция ничего не меняет и не пытается переформатировать — в итоге они получают такие вещи», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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