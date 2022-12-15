Ди Мария приступил к полноценным тренировкам и сможет сыграть в финале ЧМ с Францией
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Нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария полностью оправился от мышечных травм и приступил к полноценным тренировкам с партнёрами по команде. Как сообщает Pazzi Di Fanta, футболист сможет принять участие в финале чемпионата мира с Францией.
Футболист получил травму в матче 3-го тура группового этапа с Польшей (2:0), после чего не сыграл в матче 1/8 с Австралией (2:1) и полуфинале с Хорватией (3:0), выйдя лишь на 112-й минуте в четвертьфинале с Нидерландами (4:3 в серии пенальти, 2:2 в основное время). Пока не уточняется, выйдет футболист с первых минут или же усилит игру со скамейки запасных.
Финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.
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