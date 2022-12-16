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Мартинес: Месси — герой Аргентины. Его уважают больше, чем президента. Он волшебник

Мартинес: Месси — герой Аргентины. Его уважают больше, чем президента. Он волшебник
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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес оценил партнёра по национальной команде нападающего Лионеля Месси, назвав его героем страны.

«Когда Месси попросил меня сделать с ним селфи, я испытывал гордость, я поместил это фото в рамку у себя дома.

Месси — герой Аргентины. Люди уважают его больше, чем президента. Люди будут сидеть дома по 24 часа, если Месси попросит их. Он образец для подражания. Он очень хороший парень, действительно хороший. У него нет эго, вы понимаете это, когда встречаете его. Это очень хорошо. Его знают все в мире, когда вы встречаете его, вы можете пожать ему руку и просто пойти дальше.

Месси или Роналду? Мне правда нужно отвечать? Месси. Но это не потому, что я должен так отвечать, а потому что считаю Месси лучшим. Все знают, что он лучший футболист. Он родился волшебником», — приводит слова Мартинеса Daily Mail.

Месси на чемпионате мира в Катаре забил пять голов и сделал три голевые передачи в шести матчах Аргентины на турнире, чем помог своей национальной команде пробиться в финал мундиаля 2022 года, в котором аргентинцы сыграют со сборной Франции в воскресенье, 18 декабря. Начало матча – в 18:00 мск.

Расписание матчей ЧМ-2022
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