Мартинес: Месси — герой Аргентины. Его уважают больше, чем президента. Он волшебник

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес оценил партнёра по национальной команде нападающего Лионеля Месси, назвав его героем страны.

«Когда Месси попросил меня сделать с ним селфи, я испытывал гордость, я поместил это фото в рамку у себя дома.

Месси — герой Аргентины. Люди уважают его больше, чем президента. Люди будут сидеть дома по 24 часа, если Месси попросит их. Он образец для подражания. Он очень хороший парень, действительно хороший. У него нет эго, вы понимаете это, когда встречаете его. Это очень хорошо. Его знают все в мире, когда вы встречаете его, вы можете пожать ему руку и просто пойти дальше.

Месси или Роналду? Мне правда нужно отвечать? Месси. Но это не потому, что я должен так отвечать, а потому что считаю Месси лучшим. Все знают, что он лучший футболист. Он родился волшебником», — приводит слова Мартинеса Daily Mail.

Месси на чемпионате мира в Катаре забил пять голов и сделал три голевые передачи в шести матчах Аргентины на турнире, чем помог своей национальной команде пробиться в финал мундиаля 2022 года, в котором аргентинцы сыграют со сборной Франции в воскресенье, 18 декабря. Начало матча – в 18:00 мск.

Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси