«Милан» и Emirates продлили контракт на 6 лет

«Милан» на своём официальном сайте объявил о пролонгации сотрудничества с Emirates. Новый контракт сторон рассчитан на 6 лет.
Надпись «Emirates Fly Better» по-прежнему будет наноситься на лицевую сторону игровой формы «россонери». Стоит отметить, что партнёрство «Милана» и Emirates длится уже более 17 лет — первый контракт был заключен в сентябре 2007 года.
«Мы очень гордимся расширением партнерства с Emirates и укреплением наших отношений с крупнейшей авиакомпанией в мире. Как и Emirates, «Милан» также хочет укрепить связи с глобальной аудиторией. Мы очень гордимся тем, что продолжаем делать это совместно с брендом, которые соединяет разные точки мира из своей штаб-квартиры в Дубае. Благодаря этому соглашению партнерство между «Миланом» и Emirates продлится суммарно два десятилетия», — приводит слова директора по доходам Каспера Стилсвига пресс-служба «Милана».
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