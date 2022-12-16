Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хомуха: не факт, что Россию примут в Азии. Южной Корее и Японии не нужен сильный соперник

Хомуха: не факт, что Россию примут в Азии. Южной Корее и Японии не нужен сильный соперник
Комментарии

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха оценил идею перехода России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Нужен ли России переход в АФК? Нюансы предельно просты – ещё не факт, что в Азиатскую конфедерацию футбола нас примут. Гадать нецелесообразно, потому что есть такие страны, как Австралия, Южная Корея, Япония, которые тоже могут возразить. Им не нужен сильный соперник в своей конфедерации.

Ждать полноценного возвращения в УЕФА или прорабатывать вариант с переходом в АФК? Здесь сложно говорить. Если при переговорах УЕФА займёт позицию, что ближайшие два или три отборочных цикла Россия пропустит, то не остаётся никаких вариантов, кроме как попытаться перейти в Азию», — приводит слова Хомухи Metaratings.

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА.

Что именно ждёт Россию, если мы бросим УЕФА ради Азии. Это точно того стоит? Что именно ждёт Россию, если мы бросим УЕФА ради Азии. Это точно того стоит?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022