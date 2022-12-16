Хомуха: не факт, что Россию примут в Азии. Южной Корее и Японии не нужен сильный соперник

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха оценил идею перехода России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Нужен ли России переход в АФК? Нюансы предельно просты – ещё не факт, что в Азиатскую конфедерацию футбола нас примут. Гадать нецелесообразно, потому что есть такие страны, как Австралия, Южная Корея, Япония, которые тоже могут возразить. Им не нужен сильный соперник в своей конфедерации.
Ждать полноценного возвращения в УЕФА или прорабатывать вариант с переходом в АФК? Здесь сложно говорить. Если при переговорах УЕФА займёт позицию, что ближайшие два или три отборочных цикла Россия пропустит, то не остаётся никаких вариантов, кроме как попытаться перейти в Азию», — приводит слова Хомухи Metaratings.
Сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА.
- 16 декабря 2022
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