Хомуха: не факт, что Россию примут в Азии. Южной Корее и Японии не нужен сильный соперник

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха оценил идею перехода России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Нужен ли России переход в АФК? Нюансы предельно просты – ещё не факт, что в Азиатскую конфедерацию футбола нас примут. Гадать нецелесообразно, потому что есть такие страны, как Австралия, Южная Корея, Япония, которые тоже могут возразить. Им не нужен сильный соперник в своей конфедерации.

Ждать полноценного возвращения в УЕФА или прорабатывать вариант с переходом в АФК? Здесь сложно говорить. Если при переговорах УЕФА займёт позицию, что ближайшие два или три отборочных цикла Россия пропустит, то не остаётся никаких вариантов, кроме как попытаться перейти в Азию», — приводит слова Хомухи Metaratings.

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА.