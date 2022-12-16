Президент ФИФА Инфантино сравнил выручку организации с ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о прибыли, которую организация получила за проведение чемпионата мира в Катаре.

«Выручка ФИФА за чемпионат мира в Катаре составила € 7 млрд. Это на € 1 млрд больше, чем было четыре года назад. Матчи турнира посетили 3,27 миллиона зрителей, в России было 3,03 миллиона.

Чемпионат мира в Катаре — лучший в истории. Благодарю всех, кто приложил к нему руку. Отдельно выделю сборную Марокко и похвалю за работу женщин-арбитров», — приводит слова Инфантино Marca.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. В финале турнира сыграют сборные Аргентины и Франции. Отметим, что французы — действующие победители чемпионата мира. В матче за третье место встретятся Марокко и Хорватия — финалист турнира в России.

В Барселоне празднуют выход Месси и Аргентины в финал ЧМ-2022. Видеоролик: