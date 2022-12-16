«Финальный свисток твоего матча парализовал меня». Зеедорф попрощался с Михайловичем
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Бывший нидерландский полузащитник Кларенс Зеедорф, выступавший вместе с Синишей Михайловичем за «Сампдорию», попрощался с бывшим сербским тренером и футболистом. Михайловича не стало сегодня, 16 декабря, на 54-м году жизни.
«Финальный свисток твоего матча парализовал меня как минимум на час. В условиях чемпионата мира всё происходит быстро, и почти все люди находятся в состоянии наивысшего счастья, живя мечтой. Уходя от нас, ты создал пустоту и наполнил её глубокими размышлениями о жизни», — написал Зеедорф в соцсетях.
Михайлович последние три года боролся с лейкемией. После курса лечения болезнь перешла в стадию ремиссии, но весной 2022 года вновь дала о себе знать. Всё это время Синиша оставался на тренерском мостике.
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