«Финальный свисток твоего матча парализовал меня». Зеедорф попрощался с Михайловичем

Бывший нидерландский полузащитник Кларенс Зеедорф, выступавший вместе с Синишей Михайловичем за «Сампдорию», попрощался с бывшим сербским тренером и футболистом. Михайловича не стало сегодня, 16 декабря, на 54-м году жизни.

«Финальный свисток твоего матча парализовал меня как минимум на час. В условиях чемпионата мира всё происходит быстро, и почти все люди находятся в состоянии наивысшего счастья, живя мечтой. Уходя от нас, ты создал пустоту и наполнил её глубокими размышлениями о жизни», — написал Зеедорф в соцсетях.

Михайлович последние три года боролся с лейкемией. После курса лечения болезнь перешла в стадию ремиссии, но весной 2022 года вновь дала о себе знать. Всё это время Синиша оставался на тренерском мостике.