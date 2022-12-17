Златко Далич рассказал о ситуации с травмами в сборной Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в преддверии матча чемпионата мира за бронзовые медали с командой Марокко высказался о ситуации с травмами в своей команде.
«Это наша седьмая игра менее чем за месяц, мы вымотаны. У нас есть определённые проблемы с травмами – Юранович, Брозович, Гвардиол. Посмотрим, какая ситуация будет завтра. Мы должны быть осторожны, я бы хотел, чтобы игроки были справедливы ко всем и сообщали о каждой маленькой проблеме со здоровьем, потому что нам необходима полная готовность.
Все хотели бы сыграть в последнем матче турнира, но нам нужно всё тщательно взвесить», — приводит слова Далича Index.
Сегодня, 17 декабря, сборная Хорватии встретится с Марокко в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре. В полуфинале «шашечные» крупно уступили Аргентине — 0:3, африканцы уступили Франции — 0:2.
Обе команды выступали на групповой стадии в квартете F. В очном матче соперники не сумели открыть счёт.
Беспорядки в Париже после выхода Марокко в полуфинал ЧМ:
- 17 декабря 2022
-
00:48
-
00:37
-
00:27
-
00:21
-
00:06
-
00:01
- 16 декабря 2022
-
23:54
-
23:44
-
23:40
-
23:27
-
23:20
-
23:19
-
23:14
-
23:06
-
23:05
-
22:46
-
22:39
-
22:29
-
22:25
-
22:15
-
22:13
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
21:36
-
21:25
-
21:20
-
21:07
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:50
-
20:50
-
20:32