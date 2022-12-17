Златко Далич рассказал о ситуации с травмами в сборной Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в преддверии матча чемпионата мира за бронзовые медали с командой Марокко высказался о ситуации с травмами в своей команде.



«Это наша седьмая игра менее чем за месяц, мы вымотаны. У нас есть определённые проблемы с травмами – Юранович, Брозович, Гвардиол. Посмотрим, какая ситуация будет завтра. Мы должны быть осторожны, я бы хотел, чтобы игроки были справедливы ко всем и сообщали о каждой маленькой проблеме со здоровьем, потому что нам необходима полная готовность.



Все хотели бы сыграть в последнем матче турнира, но нам нужно всё тщательно взвесить», — приводит слова Далича Index.



Сегодня, 17 декабря, сборная Хорватии встретится с Марокко в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре. В полуфинале «шашечные» крупно уступили Аргентине — 0:3, африканцы уступили Франции — 0:2.



Обе команды выступали на групповой стадии в квартете F. В очном матче соперники не сумели открыть счёт.

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