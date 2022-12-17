Хомуха: не заметил кардинальных изменений в работе тренеров на ЧМ-2022

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался об изменениях в подготовке сборных к ЧМ-2022 и высказался о разнице в подготовке к крупным турнирам национальной команды и юношеской сборной.



«Не могу сказать, что есть какие-то кардинальные изменения в работе тренеров. Всё стабильно, как было и раньше. Нет смысла кому-либо пенять на то, что времени на подготовку к турниру было мало, потому что все участники были в равных условиях.



Национальные сборные и юношеские – немного разные вещи. У нас была системная подготовка на протяжении всего года, предшествовавшая чемпионату Европы, мы неоднократно участвовали в турнирах и у нас было больше времени на подготовку непосредственно перед самим Евро. Так что тут совершенно разные подходы», — приводит слова Хомухи Metaratings.