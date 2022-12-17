Хомуха: я обозначал ЦСКА, что на рынке появились интересные ребята

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха признался, что первым порекомендовал в ЦСКА Александра Головина и Егора Ушакова.



«Правда ли, что я посоветовал ЦСКА Александра Головина и Егора Ушакова? Да, правда.



Я не пристраивал игроков, просто обозначал, что на рынке появились интересные ребята. Особенно Егор Ушаков. Он был ретардант, позднего развития парень, но уже тогда хоть и значительно уступал физически, но потенциал просматривался. У него хороший спортивный характер и было понятно, что просто потребуется время окрепнуть, а потом проявит себя. Я даже вопреки рекомендациям стал вызывать его в сборную, дал ему надежду, а он себя неплохо проявлял. И уже после серьёзной травмы он проявил себя в ЦСКА. Это лишь ещё раз подчёркивает, что у него серьёзный спортивный характер.



Перед паузой Егор уже играл несколько раз в старте ЦСКА, вытесняя в том числе и легионеров. Я думаю, что это очень хорошее направление и если он будет продолжать в том же духе, то он добьётся многого.



На какую позицию больше подходит Ушаков? Если ты играешь латераля, то тебе необходимо выполнять очень большой объем беговой работы, что сказывается на качестве атакующих действий. Ушаков как фланговый нападающий больше себя проявляет, когда ему нужно быть сосредоточенным только на организации атакующих действий.



Не засиделся ли Головин в „Монако“? Дело не в том, какое желание у футболиста, а в том, какие требования клуб предъявляет по переходу. Тут нужно отталкиваться от того, устраивают ли «Монако» предложения клубов, которые будут заинтересованы в Головине. «Монако» должен заработать на нём, и только при этом варианте Саша сможет уйти, — приводит слова Хомухи Metaratings.